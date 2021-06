Brasil 'arrasa' Croácia e avança no pré-olímpico de basquetebol

A seleção de basquetebol do Brasil qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do torneio pré-olímipico de Split, ao vencer a anfitriã Croácia por expressivos 94-67, no segundo encontro do Grupo B.

Depois do triunfo da véspera face à Tunísia (83-57), a formação canarinha liderou o encontro face aos croatas do princípio ao fim, num embate que ao intervalo já comandava com 11 pontos de vantagem (45-34).

Bruno Caboclo, com 17 pontos e oito ressaltos, foi o jogador em maior destaque nos sul-americanos, secundado por Rafael Hettsheimeir, com 20 pontos, Leonardo Meindl, com 14, e Anderson Varejão, com 11.

Nos croatas, que vão disputar a outra vaga nas meias-finais com os tunisinos, na quinta-feira, destaque para os 16 pontos de Bojan Bogdanovic (Utah Jazz) e os 13 de Roko-Leni Ukic.

No Grupo A sediado na Croácia, o México, que tinha perdido na terça-feira por 82-76 com a Alemanha, superou hoje a Rússia por 72-64 e garantiu também um lugar nas meias-finais, pois já não pode ficar no último lugar.

Francisco Cruz, com 21 pontos, e Gustavo Ayon, com 11 pontos, sete ressaltos e seis assistências, foram os melhores da equipa 'azteca', enquanto Andrey Vorontsevich comandou os russos, com 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências.

Na quinta-feira, a Alemanha e a Rússia lutam pela outra vaga nas meias, com os russos obrigados a vencer por oito ou mais pontos de diferença.

Em Kaunas, Angola ficou esta quarta-feira fora das meias-finais, ao perder por 50 pontos (118-68) com a Eslovénia, de Luka Doncic (Dallas Mavericks), que somou 13 pontos, nove assistências, seis ressaltos e cinco roubos de bola, em 17.02 minutos.

A Polónia, que na terça-feira tinha superado os angolanos por 83-64, e os eslovenos, campeões europeus em título, face ao triunfo de 2017, discutem na quinta-feira o primeiro lugar do Grupo B.

No Grupo A sediado na Lituânia, a Venezuela venceu hoje a Coreia do Sul por 94-80, com 16 pontos e 12 ressaltos de Michael Carrera, e está nas 'meias', quase de certeza acompanhada pela seleção anfitriã, que na terça-feira bateu os venezuelanos por 76-65.

A Sérvia, anfitriã em Belgrado, também selou as 'meias', com o segundo triunfo, face às Filipinas, por 83-76, com 25 pontos e 10 ressaltos do 'gigante' Boban Marjanovic (Dallas Mavericks) e 13 pontos e seis assistências de Milos Teodosic.

O segundo posto do Grupo A vai ser discutido, na quinta-feira, entre os filipinos e a República Dominica, enquanto, no B, a Itália e Porto Rico, apuradas após a desistência no Senegal, disputam o primeiro lugar.

Em Victoria, o anfitrião Canadá venceu a Grécia na estreia, por 97-91, no Grupo A, e, no B, a Turquia superou o Uruguai por 95-86.

O torneio pré-olímpico decorre em quatro sedes (Split, Belgrado, Kaunas e Victoria), cada qual com dois grupos. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias-finais, seguindo-se a final, com os vencedores a garantirem as últimas quatro vagas para os Jogos Olímpicos.

Em Tóquio'2020, o Grupo A será composto por Irão, França, Estados Unidos e o vencedor de Victoria, o B por Austrália, os vencedores de Split e Belgrado e a Nigéria e o C por Argentina, Japão, Espanha e o vencedor de Kaunas.