Brittney Griner condenada a 9 anos de prisão pela justiça russa

Um tribunal russo declarou a basquetebolista norte-americana Brittney Griner culpada por tráfico de droga, com intenção criminosa, conforme avança a agência Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já considerou a sentença "inaceitável"."Cometi um erro honestamente e espero que isto não acabe com a minha vida aqui", disse Griner, de 31 anos, em tribunal antes de 'cair' em lágrimas.Recorde-se que o ministério público russo tinha pedido uma pena de prisão de nove anos e meio para Griner, que sempre deixou claro que "nunca quis colocar em risco a população russa".A defesa da basquetebolista norte-americana, duas vezes campeã olímpica (Rio'2016 e Tóquio'2020), e uma das principais figuras da Liga norte-americana de basquetebol (WNBA), tinha pedido a absolvição.Griner, que representa alternadamente a equipa norte-americana Phoenix Mercury e a russa Ecaterimburgo, foi detida a 17 de fevereiro num aeroporto em Moscovo, após terem sido detetados óleos canabinoides, vaporizadores e outros produtos na sua bagagem, segundo as autoridades locais.A prisão de Griner ocorreu numa altura em que se agravaram as relações entre Washington e Moscovo por causa da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a 24 de fevereiro.A americana sempre afirmou não ter conhecimento como os frascos com óleo de canábis surgiram na própria bagagem acrescentando, no entanto, que tem uma receita médica que lhe permite o uso de canábis para efeitos de saúde por causa de dores provocadas pelo exercício físico como atleta.A Administração norte-americana tem sido alvo de fortes pressões nos Estados Unidos para conseguir a libertação de Griner, assim como de outros cidadãos dos Estados Unidos que estão "erradamente detidos", na Rússia.