Brittney Griner: «Continuo sem perceber como o canábis apareceu no meu saco»

A basquetebolista norte-americana Brittney Griner disse, esta quarta-feira, em Moscovo, onde está a ser julgada em tribunal, que levou canábis medicinal para a Rússia por erro e que nunca teve intenção de contrabandear droga."Não tive a ideia nem a previsão de estar a introduzir substâncias interditas na Rússia", disse Griner no tribunal de Khimki, Moscovo, onde está a ser julgada desde o início de julho.

Grinner, de 31 anos e 2,06 metros de altura, é considerada uma das melhores jogadoras do mundo e alinha pelo Ekaterinburgo, no período de inter-época da liga norte-americana.

Está a ser julgada na sequência da detenção, em fevereiro, no aeroporto de Moscovo, por estar na posse de cigarros eletrónicos à base de canábis, alegadamente prescritos por médico. Pela lei russa, arrisca-se a 10 anos de prisão.

O processo surge no momento de fortes tensões entre Moscovo e Washington, centradas no conflito militar na Ucrânia. Segundo analistas, a Rússia poderá estar a usar este caso para uma futura troca de prisioneiros com os Estados Unidos.

A jogadora, que é bicampeã olímpica, disse no tribunal que utiliza o canábis medicinal de forma legal nos Estados Unidos, com prescrição, durante os dias de folga, para aliviar as múltiplas dores físicas ligadas à prática intensiva de basquetebol.

Reiterou que não fez de propósito para levar o canábis com ela, de regresso à Rússia. "Continuo sem perceber como apareceu no meu saco. Não tinha intenção de infringir a lei russa [...] e se tiver de avançar uma explicação para a forma como foi parar ao meu saco, diria que foi por estar apressada a arrumar as minhas coisas", disse Grinner.

Brittney Grinner disse ainda não ter seguido as recomendações das autoridades norte-americanas, de não viajar para a Rússia neste período, porque "não queria deixar cair" a sua equipa naquele país.