Basquetebolista Brittney Griner grata por voltar aos EUA: «Cavei fundo para manter a minha fé»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A basquetebolista norte-americana Brittney Griner expressou esta sexta-feira a sua gratidão por estar de volta ao seu país, depois de 10 meses de prisão na Rússia, e revelou a vontade de jogar esta época na WNBA."É tão bom estar em casa! Os últimos 10 meses foram uma batalha a cada passo. Eu cavei fundo para manter a minha fé e foi o amor de muitos de vocês que me ajudou a seguir em frente. Do fundo do meu coração, obrigado a todos pela ajuda", escreveu, na rede social Instagram.

A desportista de 32 anos foi presa em fevereiro, em Moscovo, por acusação de tráfico de drogas, tendo sido, entretanto, libertada num acordo entre os governos dos dois países em troca com o traficante de armas russo Viktor Bout, que cumpria pena de 25 anos em prisão americana. "Sou grata a cada pessoa que me defendeu, especialmente à minha esposa, Cherelle Griner, e à minha família. (...) Presidente Biden, você trouxe-se para casa e sei que está empenhado em trazer Paul Whelan e todos os americanos para casa também. Usarei a minha plataforma para fazer o que puder para ajudá-lo. Também encorajo todos que contribuíram para me trazer para casa a continuar seus esforços para trazer todos os americanos para casa. Toda família merece estar completa", acrescentou.

A atleta revelou ainda que esta época pretende jogar pelos Phoenix Mercury na WNBA, considerando que ao fazê-lo estará a dizer "obrigado a todos" os que a defenderam.

Após uma semana de internamento, para realizar um conjunto de exames para aferir o seu estado de saúde, Brittney Griner deixou hoje o centro médico de uma base militar do Texas.