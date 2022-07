Brittney Griner pede ajuda a Joe Biden: «Por favor não se esqueçam de mim»

Detida a 17 de fevereiro na Rússia, a basquetebolista da WNBA Brittney Griner aproveitou o simbolismo do feriado do 4 de julho - o dia da independência dos Estados Unidos - para enviar uma carta à Casa Branca, onde apela diretamente ao presidente norte-americano, Joe Biden, por ajuda."Estou aterrozida, com medo de ficar aqui para sempre. Sem a proteção da minha mulher, família, amigos. No 4 de julho a minha família costuma honrar o serviço dos que lutaram pela nossa liberdade, incluindo o meu pai que esteve na guerra do Vietname. Dói pensar que, este ano, um dia em que se celebra a liberdade significa algo completamente diferente para mim", começou por escrever.A basquetebolista, estrela das Phoenix Mercury, estava na Rússia para jogar durante o período da época em que não há WBNA, uma prática comum na modalidade. Só que em fevereiro foi detida no aeroporto de Moscovo, alegadamente por transportar óleo de marijuana na bagagem. Agora pede que se lembrem dela no país natal."Sei que há muitas outras coisas para lidar, mas por favor não se esqueçam de mim e dos outros presos norte-americanos. Por favor, façam tudo o que esteja ao vosso alcance para nos trazer para casa. Votei em 2020 e votei em si [Joe Biden], porque acredito em si. Ainda tenho muito para dar em liberdade. Tenho saudades da minha mulher, da minha família e companheiras de equipa. Fico grata por qualquer coisa que possam fazer para me trazer para casa", terminou a basquetebolista de 31 anos.