Brittney Griner volta a treinar com a sua equipa após cumprir 10 meses de prisão na Rússia

Brittney Griner, a jogadora da WNBA que foi presa na Rússia, tendo cumprido 10 meses de prisão por posse e tráfico de drogas, voltou a treinar com a sua equipa.Griner procura recuperar a forma, regressou ao trabalho com as Phoenix Mercury e mostra-se feliz. "Passou tudo rápido, estava feliz e ansiosa por voltar ao campo. Foi como queria, estou a encontrar o meu ritmo", explicou a poste, citada pela ESPN.A jogadora foi detida no aeroporto de Moscovo em fevereiro de 2022 por ter na sua posse óleo de canabis, acabando por ser condenada, em agosto, a 9 anos de prisão. As autoridades norte-americanas iniciaram um duro processo de negociações, que culminou com a troca da basquetebolista pelo traficante armas russo, Víktor But, que estava preso nos Estados Unidos.A temporada da WNBA começa a 19 de maio.