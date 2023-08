Cabo Verde cai perante a Eslovénia e Brasil segue em frente no Mundial

O Brasil garantiu esta quarta-feira a passagem à segunda fase do Mundial de basquetebol, enquanto Cabo Verde ainda deu luta à Eslovénia, mas não conseguiu surpreender a equipa europeia.

Depois de terem conseguido a sua primeira vitória de sempre em mundiais, os tubarões azuis não conseguiram surpreender a Eslovénia e perderam por 92-77, num encontro em que chegaram ao intervalo a vencer por 45-38.

O esloveno Luka Doncic teve o seu encontro menos produtivo no Mundial, mas, mesmo assim, terminou com 19 pontos, sete ressaltos e nove assistências, com o benfiquista Betinho Gomes a ser o melhor dos cabo-verdianos, com 17 pontos.

Com três vitórias, a Eslovénia venceu o Grupo F, à frente da Geórgia, que hoje venceu a Venezuela (70-59) e também assegurou a passagem à fase seguinte, com Cabo Verde em terceiro lugar e os sul-americanos em quarto.

Nos encontros de atriubuição do 17.º ao 32.º lugares, Cabo Verde defronta na quinta-feira a Finlândia, com o outro país africano de língua portuguesa na prova, Angola, a jogar com a China.

O Brasil assegurou a passagem à fase seguinte, com um triunfo por 89-77 sobre a Costa do Marfim, com quem lutava pelo segundo lugar do Grupo G, que tinha a Espanha já como vencedora.

Yago Santos foi a grande figura do encontro, com 24 pontos, 12 assistências e quatro ressaltos.

A Espanha assegurou uma primeira fase perfeita, ao vencer o Irão, último da 'poule', por 85-65, com Juancho Hernangómez a ser o melhor marcador, com 21 pontos.

Os Estados Unidos, grandes favoritos à vitória final, também terminaram a primeira fase com pleno de triunfos, depois de derrotarem com clareza a Jordânia, por 110-62, com Anthony Edwards (22 pontos e oito ressaltos) em destaque.

No Grupo C, os norte-americanos terminaram com seis pontos, mais um do que a Grécia, que garantiu o apuramento com um triunfo sobre a Nova Zelândia (83-74), terceira posicionada, com a Jordânia em último.

Também com um registo perfeito, a Sérvia venceu o Grupo B, depois de bater o Sudão do Sul, por 115-83, e será acompanhada na segunda fase por Porto Rico, que derrotou a China, por 107-89.