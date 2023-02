Cândido Sá é novidade nos convocados da Seleção para o apuramento do Eurobasket'2025

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, apostou numa lista de convocados sem surpresas para o fecho da participação lusa no Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Eurobasket2025, em Chipre e Bulgária.Em relação aos 14 jogadores que estiveram nos anteriores confrontos - as receções de novembro de 2022 à Bulgária (88-78) e à Roménia (92-62) - saíram Pedro Bastos (Ovarense) e Gonçalo Delgado (Melilla Baloncesto) e a novidade é Cândido Sá (Ovarense), numa lista reduzia a 13 elementos.

Os dois jogadores agora preteridos só estiveram cada qual na ficha de jogo de apenas um dos encontros da formação lusa disputados em Coimbra: Gonçalo Delgado face aos búlgaros e Pedro Bastos contra os romenos.

De fora dos eleitos continua o poste Neemias Queta, que devido aos seus compromissos com os Sacramento Kings, não pode estar presente nesta dupla jornada de qualificação para o Europeu de 2025, como todos os jogadores que alinham na NBA ou Euroliga.

A aposta é, assim, na continuidade, numa seleção que conta por vitórias os quatro jogos disputados, já que, antes do duplo triunfo na ronda anterior, também venceu na Roménia (75-59) e na receção a Chipre (102-69), em agosto, com Neemias em 'grande'.

O conjunto das 'quinas' joga com Chipre, em 23 de fevereiro, pelas 17:00 (em Lisboa), em Nicósia, e, três dias depois, enfrenta a Bulgária, pelas 16:00, em Botevgrad, no que será, tudo indica, o encontro que decidirá o vencedor do Grupo F.

Se Portugal vencer em Chipre, ganhará o agrupamento caso perca por menos de 10 pontos na Bulgária, uma vez que ganhou na receção aos búlgaros por 88-78.

A seleção portuguesa concentra-se em 19 de fevereiro, em Lisboa, e parte, dois dias depois, para Nicósia, no Chipre, via Munique, na Alemanha, rumando, no dia seguinte ao jogo com os cipriotas para a Bulgária.

- Lista dos 13 convocados:

Bases: Diogo Brito (Lleida Básquet, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica) e Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel).

Extremos: João Guerreiro (FC Porto), Vladyslav Voytso (FC Porto), Nuno Sá (CAB Madeira) e Travante Williams (Sporting).

Postes: Daniel Relvão (Lusitânia), Miguel Queiroz (FC Porto), Ricardo Monteiro (Sporting) e Cândido Sá (Ovarense).