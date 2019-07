Cândido Sá reforça equipa de basquetebol do Sporting

O extremo/poste Cândido Sá tornou-se este domingo o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting para a época 2019/20, que marca o regresso do clube lisboeta à modalidade no escalão principal, do qual está ausente desde 1995."Assinar e representar o Sporting Clube de Portugal é um sonho tornado realidade. O Sporting é o meu clube do coração desde que nasci e a minha família é toda sportinguista. Não foi preciso ponderar muito quando fui contactado", disse o atleta, em declarações publicadas no site oficial dos leões.Cândido Sá, de 26 anos, que tem como principais características desportivas a "capacidade atlética, versatilidade ofensiva e defensiva", representava os Rutgers Scarlet Knights, uma equipa de basquetebol universitária dos Estados Unidos.Luís Magalhães, de 60 anos, que já orientou, entre outros, FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira e Illiabum, foi o treinador escolhido pelo clube de Alvalade para assumir o comando técnico no regresso à modalidade.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.