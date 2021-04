Carlos Lisboa critica jogadores do Benfica: «Pensaram que o jogo já estava ganho…»

Apesar de ter estado na frente do marcador durante grande parte da meia-final da Taça de Portugal frente ao Imortal, o Benfica acabou mesmo por perder com os algarvios (92-88). Após o jogo, Carlos Lisboa não escondeu o seu desagrado com o resultado.





"O que se passou no último período? Deixámos de jogar, deixámos de atacar, deixámos de defender e de fazer tudo o que tínhamos feito bem até aí. Foi algo inexplicável, não faz sentido. O jogo só acaba aos 40 minutos e às vezes até há prolongamento. Deixámos de atacar com qualidade, deixámos de defender. Não sei se inconscientemente, como dois jogadores deles estavam lesionados, pensaram que o jogo já estava ganho. Eu não penso assim e os jogadores também não, mas penso que, inconscientemente, foi isso que aconteceu hoje. Não faz sentido", começou por explicar o técnico, que assumiu ainda que a derrota poderá deixar marcas: "As derrotas nunca são boas. Falhámos este objetivo, mesmo tendo todas as condições para disputar a final amanhã. Falhámos na parte final".Os encarnados voltam à competição no dia 17 de abril, frente ao Maia Basket.