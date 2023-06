Benfica anuncia saída de Carlos Lisboa

O Benfica anunciou a saída de Carlos Lisboa. Em comunicado, os encarnados falam numa rescisão por "comum acordo", na sequência da extinção do cargo de diretor-geral das modalidades - que o antigo jogador e treinador ocupava - no "âmbito de uma reorganização em curso na área desportiva".





Lisboa, considerado o melhor basquetebolista português de sempre, conquistou enquanto jogador 10 Campeonatos, 5 Taças de Portugal, 5 Supertaças e 5 Taças da Liga. Mais tarde, como técnico em duas passagens, logrou 5 Campeonatos, 4 Taças de Portugal, 5 Supertaças, 4 Taças da Liga e 4 Troféus António Pratas.Em 2021, deixou os bancos para retomar o cargo de diretor-geral das modalidades no Benfica, trajeto esse que termina agora.

O Sport Lisboa e Benfica, no âmbito de uma reorganização em curso na área desportiva, entendeu extinguir o cargo de Diretor-Geral das Modalidades. Nesse sentido, o Clube e Carlos Lisboa, de comum acordo, acertaram a rescisão do seu contrato.

O Sport Lisboa e Benfica agradece o singular e prestigiante percurso assumido por Carlos Lisboa na história do Clube: atleta, treinador e dirigente que foi e será sempre uma das maiores referências do basquetebol em Portugal.



O Sport Lisboa e Benfica estará sempre reconhecido e grato por tudo o que Carlos Lisboa ofereceu ao Clube e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro, com a convicção de que um inabalável benfiquismo sempre nos unirá.