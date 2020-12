Carlos Lisboa e a derrota no dérbi: «O que nos condicionou foi não metermos a bola no cesto»

Carlos Lisboa lamentou a derrota deste domingo no dérbi com o Sporting, reconhecendo que o Benfica não foi muito eficaz do ponto de vista ofensivo.





"Defensivamente conseguimos condicionar a equipa do Sporting, mas em termos ofensivos não estivemos tão bem. As defesas, de um lado e do outro, sobrepuseram-se aos ataques. Eles acabaram por ganhar, mas nós também podíamos ter vencido", explicou o treinador, citado pelo site do clube."Foi um jogo equilibrado, o resultado caiu para o lado deles, mas podia ter caído para o nosso. A nível ofensivo não tivemos a qualidade que podemos ter, e eles também não, mas acabaram por ser mais felizes e ganharam. Ao intervalo estávamos a ganhar por 11 pontos, e eles vieram como esperávamos, a pressionar, mas não foi por causa dessa pressão que perdemos a vantagem", acrescentou.E a finalizar, explicou: "O que nos condicionou foi não metermos a bola no cesto, e eles iam metendo. E na parte final houve um ou dois segundos lançamentos que permitimos, mas que não devemos, e eles tiveram a felicidade de marcar dois triplos. Este é o resumo do dérbi. Foi um jogo mais equilibrado do que bem jogado, e nós também podíamos ter vencido."