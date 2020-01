Carlos Lisboa fala sobre o estado de Betinho: «Sofia, tem calma, ele está bem»

Carlos Lisboa manifestou confiança de que Betinho Gomes vai recuperar da queda arrepiante que sofreu no Benfica-FC Porto em basquetebol e que o obrigou a ser retirado de maca para o hospital. O técnico passou ainda uma mensagem de tranquilidade a Sofia, a mulher do internacional português.





"O mais importante é que o Betinho esteja bem, e sei que ele está bem. Vou ter com ele agora. Ele vai recuperar, estava lúcido. Sofia, tem calma, ele está bem. Falando do jogo, esta equipa mostrou o carácter que tem. Não entrámos bem e dedicamos o triunfo a 100 por cento ao nosso Beto", começou por dizer Lisboa à RTP2."Neste momento não sei mais nada, o nosso diretor está em contacto com as pessoas que o acompanharam até ao hospital. Esteve sempre consciente mas preocupado. Já lhe aconteceu isto num treino - gosto dele como um filho -, pelo empenho que coloca, e ficou parado sem saber o que tinha acontecido. Os nossos médicos levaram-no para o hospital na altura. Agora vai acontecer o mesmo e recuperar", concluiu.Já Moncho López, treinador do FC Porto, começou também por falar de Betinho: "Desejo muito que a lesão de Betinho não seja grave, isso é o mais importante. Foi uma situação que nos deixou a todos preocupados e desejo-lhe as melhoras."