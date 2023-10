CD da Federação de Basquetebol abre inquérito sobre os insultos a Betinho no Dragão Arena

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou que o Conselho de Disciplina já abriu um inquério preliminar "com vista ao apuramento de responsabilidades disciplinares decorrentes dos factos denunciados" por Betinho Gomes, no Dragão Arena, no clássico de sábado passado. Em comunicado, a entidade federativa e o patrocinador do principal campeonato nacional repudiam a situação. Recorde-se que o extremo do Benfica disse ter sido alvo de insultos racistas durante o aquecimento."A Federação Portuguesa de Basquetebol e a Betclic, organizador e patrocinador da Liga, têm desenvolvido um projeto comum de valorização da competição a todos os níveis – incluindo o reforço do respeito pelas normas da ética desportiva, da igualdade, da inclusão e da não discriminação.Neste contexto, a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Betclic, tendo tomado conhecimento das denúncias relativas à verificação de insultos racistas ocorridos no jogo disputado entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica, no passado sábado no Pavilhão Dragão Arena, vêm expressar o seu forte repúdio por tais comportamentos, considerando que os mesmos não se enquadram nos valores que ambas as entidades defendem.Com base nestas denúncias, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol já abriu um inquérito preliminar com vista ao apuramento de responsabilidades disciplinares decorrentes dos factos denunciados. Contudo e sem prejuízo das responsabilidades disciplinares que vierem a ser apuradas, a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Betclic repudiam veementemente qualquer comportamento racista ou xenófobo e apelam a todos os intervenientes - particularmente aos clubes promotores do espetáculo desportivo - para a necessidade de assegurarem o respeito pelos princípios e valores éticos que estão subjacentes à prática desportiva.Neste contexto, a Federação Portuguesa de Basquetebol reafirma o seu firme propósito de combater toda e qualquer manifestação de racismo ou xenofobia e o seu propósito de, através das competentes instâncias disciplinares, punir exemplarmente a violação destes princípios"