Champions: Benfica derrotado em casa pelo Galatasaray

O Benfica perdeu esta quarta-feira na receção ao Galatasaray, por 87-63, na 5.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Com este desaire, as águias estão em último lugar, com seis pontos.Na Luz, o Benfica entrou bem e liderou o primeiro quarto (16-13) e foi para o intervalo a ganhar por 34-31. Só que o emblema turco passou para a frente aos 49-48 e não maus saiu da posição de vencedor. À entrada do derradeiro parcial, o Benfica perdia por 61-53, sendo que no quarto período as águias 'apagaram-se', com o Gala a fugir para a casa dos 20 pontos de diferença.A nível individual, José Silva (16 pontos) e Terrell Carter (14) destacaram-se nos encarnados, enquanto David McCormack foi o melhor marcador da partida, com 19.