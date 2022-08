Circuito Nacional de 3x3 termina em festa

O Circuito Nacional de basquetebol 3x3 teve ontem a sua conclusão em Matosinhos, com as melhores equipas da temporada a disputarem os prémios de vencedores. Num fim de semana recheado de animação e desportivismo, Record apresenta-lhe uma reportagem que visa mostrar como esta vertente tem vindo a crescer cada vez mais em Portugal e quais as principais razões deste sucesso.

Quanto aos vencedores do Circuito Nacional, que contou com 11 etapas, com uma média de cerca de 200 atletas, os vencedores foram o ‘Morcões’ a conquistarem o título nacional de seniores masculinos, numa fase final perfeita, coroada com sete vitórias em outros tantos jogos. Na final, a equipa composta por Miguel Correia, Alexandre Queiroz, Jorge Embaló e Jeremias Manjate bateu o ‘Elite Killers’, de João Torrie, Arnette Hallman, João Pedro Gallina e Ricardo Robalo, por 18-17.

Já no setor sénior feminino, o título foi para o ‘Paracuca’. O conjunto de Márcia Carvalho, Jessica Azulay e Joana Ramos derrotou na decisão o ‘Nuscas’, de Bárbara Calvinho, Ana Raimundo, Diana Ferreira e Vashti Nwagbaraocha, por 21-11.

A marginal de Matosinhos, com uma vista sensacional para a praia, serviu assim de palco a este ponto alto da temporada do basquetebol. "Tem-se sentido um constante crescimento a todos os níveis, o que me deixa cada vez mais ambicioso. Ainda que com menos etapas realizadas em 2022, ultrapassámos todos os números da primeira edição, realizada em 2019", realçou Luís Oliveira, membro da organização.