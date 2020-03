Clássico entre FC Porto e Benfica na final four da Taça de Portugal

FC Porto e Benfica vão defrontar-se na final four da Taça de Portugal de Basquetebol e o Sporting encontra o V. Guimarães, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira no Pavilhão Multiusos de Odivelas.





FC Porto-Benfica (dia 21, às 15 horas)

Sporting-V. Guimarães (dia 21, às 17h30 horas)

A final four da 71.ª edição da competição decorre no fim de semana de 21 e 22 de março, com o seguinte calendário de jogos:dia 22, às 16 horas