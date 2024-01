Clássico entre FC Porto e Sporting agita Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O clássico de amanhã, no Dragão Arena, entre o FC Porto e o Sporting, marca os quartos de final da Taça de Portugal, que arrancam hoje com dois jogos: O detentor do troféu, o Benfica, recebe o Portimonense – "é um recém-chegado à Liga, mas já demonstrou ter um projeto ambicioso e merece total respeito", frisou o adjunto das águias, Luís Catarino –, enquanto Imortal e Esgueira defrontam-se em Albufeira.

Ainda amanhã, o CD Póvoa recebe o Maia Basket, a única equipa dos quartos de final que não pertence ao principal campeonato, a Liga Betclic.