Confusão entre jogadores de Benfica e FC Porto no final do jogo no Dragão Arena

Pouco depois de terminar o jogo, jogadores de Benfica e FC Porto travaram-se de razões durante alguns segundos. Tudo começou quando Ivan Almeida, nas celebrações do título, mandou calar os adeptos da casa. Os jogadores portistas não gostaram e foram pedir satisfações ao extremo cabo-verdiano - que tinha acusado os simpatizantes do FC Porto de racismo no jogo 3 De imediato gerou-se uma enorme confusão, que acabou por ser sanada pouco depois, com Arnette Hallman, por exemplo, a acalmar Max Landis. Moncho López estava em direto para a RTP 2 e comentou: "não quero que isto aconteça, estão a reagir a provocações. As provocações não deviam fazer parte do jogo. Felizmente não aconteceu nada mas isto é triste." O Benfica venceu o FC Porto por 91-63 e fechou a final em 3-1.