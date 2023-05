Conheça o emparelhamento do playoff do título da Liga Betclic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o final da 2.ª fase da Liga Betclic neste sábado, ficaram definidos os duelos dos quartos de final do playoff do título, à melhor de três partidas.Benfica (1)-Póvoa (8)Oliveirense (4)-Ovarense (5)FC Porto (2)-V. Guimarães (7)Sporting (3)-Lusitânia (6)