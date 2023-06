Conselho de Disciplina da FPB responde ao Benfica: «Tão importante como saber perder é saber ganhar»

Depois de o Benfica recusar receber o troféu de campeão de basquetebol no Pavilhão João Rocha - após a vitória (85-101) sobre o Sporting no jogo 4 da final do playoff da Liga Betclic -, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) deixou críticas às águias, mostrando-se "surpreendido" com esta atitude.





"Gostaríamos de realçar que tão importante como saber perder é saber ganhar, pelo que se repudiam todas as atitudes nas derrotas e nas vitórias que não enobrecem nem dignificam as instituições e as modalidades", lê-se a fechar o comunicado.Os encarnados tomaram a decisão em protesto com a despenalização de Travante Williams , que havia sido suspenso por um jogo, considerando que este caso foi tratado de forma diferente do de Ivan Almeida, suspenso por um mês. Para o CD, são dois casos "que nada tiveram em comum e cujo paralelismo é desprovido de qualquer fundamento": "Prova disso é que a decisão deste Conselho de Disciplina que afectou o atleta do Sport Lisboa e Benfica nem sequer foi objecto de impugnação ou recurso para o Conselho de Justiça da F.P.B. ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.""Em 10 anos de mandato nunca este Conselho de Disciplina se pautou por qualquer outra conduta que não a do respeito escrupuloso dos Regulamentos e das leis aplicáveis, administrando a justiça desportiva com isenção, imparcialidade, distanciamento e equidade. Por isso, lamentamos profundamente que a secção de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica, clube por quem temos o maior respeito institucional, tenha emitido um Comunicado com afirmações falsas e atentatórias do bom nome e da honra dos membros deste Conselho de Disciplina e do seu Presidente em particular", vinca o organismo da FPB."Em 10 anos de mandato nunca este Conselho de Disciplina e o seu Presidente discutiram na praça pública qualquer das suas decisões nem nunca reagiram a observações feitas por qualquer agente da modalidade, clubes, dirigentes, treinadores ou atletas, na convicção profunda de que é a sua missão cultivar o fair play, promover a ética desportiva, no respeito rigoroso dos princípios e valores que devem nortear a prática desportiva. Esperam da parte dos clubes e demais agentes o mesmo respeito pelos valores que nortearam sempre a sua actuação e, por isso, foi com grande surpresa que tomámos conhecimento do teor do Comunicado emitido pela secção de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica, clube que aproveitamos para felicitar pela merecida conquista do título de campeão da Liga Betclic.

Cabe, no entanto, esclarecer que em 10 anos de mandato nunca este Conselho de Disciplina se pautou por qualquer outra conduta que não a do respeito escrupuloso dos Regulamentos e das leis aplicáveis, administrando a justiça desportiva com isenção, imparcialidade, distanciamento e equidade. Por isso, lamentamos profundamente que a secção de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica, clube por quem temos o maior respeito institucional, tenha emitido um Comunicado com afirmações falsas e atentatórias do bom nome e da honra dos membros deste Conselho de Disciplina e do seu Presidente em particular.

Tais afirmações gratuitas, infundadas e insidiosas não foram acompanhadas de qualquer facto que permita de modo honesto e sério suportá-las. As únicas afirmações concretas proferidas reportam-se, como o próprio Comunicado refere a "...Dois casos, dois jogadores.." que nada tiveram em comum e cujo paralelismo é desprovido de qualquer fundamento. Prova disso é que a decisão deste Conselho de Disciplina que afectou o atleta do Sport Lisboa e Benfica nem sequer foi objecto de impugnação ou recurso para o Conselho de Justiça da F.P.B. ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O Conselho de Disciplina da F.P.B. continuará a pautar a sua actuação pelo estrito cumprimento da lei e será imune, como até aqui, a quaisquer tentativas de pressão e de condicionamento que são a negação do que deve ser o desporto.

Por último, gostariamos de realçar que tão importante como saber perder é saber ganhar, pelo que se repudiam todas as atitudes nas derrotas e nas vitórias que não enobrecem nem dignificam as instituições e as modalidades."