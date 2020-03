Coronavírus: FIBA suspende todas as competições de basquetebol

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) e a Euroliga, depois da NBA, nos Estados Unidos, anunciaram esta quinta-feira a suspensão das suas competições devido à pandemia do Covid-19.

"Considerando a situação atual com o surto do novo coronavírus (Covid-19), e para proteger a saúde e segurança de jogadores, treinadores, árbitros e adeptos, a FIBA decidiu suspender todas as competições a partir de sexta-feira", refere o organismo que regula o basquetebol mundial em comunicado.

A medida, que não indica o tempo de duração, afeta a realização de todas as competições organizadas sob a égide da FIBA, nomeadamente a Liga dos Campeões, a Taça Europa, a Euroliga (feminina) e a Eurocup (feminina).

"A FIBA continuará a monitorar a situação diariamente e avaliará as opções para a continuação ou não da respetiva competição enquanto a situação permitir", acrescenta o texto divulgado pela federação internacional.

A Euroliga anunciou também a suspensão das competições (Euroliga e Eurocup) até novo aviso.

"Devido ao surto do Covid-19, tornou-se impossível manter a regularidade das competições e, a fim de preservar a saúde e a segurança dos participantes e adeptos, a Euroliga, de acordo com seus clubes, tomou a decisão de suspender temporariamente a temporada 2019/20 até novo aviso", refere.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.