Covid adia dérbi europeu na Luz

O encontro entre Benfica e Sporting, a contar para a 2.ª fase da FIBA Europe Cup, inicialmente agendado para terça-feira às 21 horas na Luz, foi adiado devido vários casos de Covid nas águias."O jogo entre Benfica e Sporting foi adiado devido a complicações relacionadas com Covid e vai ser remarcado para uma data posterior. A FIBA recebeu informação relevante do clube afetado e, após uma cuidada análise da comissão médica decidiu adiar o jogo", começou por referir a FIBA em comunicado.Mais tarde foi a vez do Benfica fazer o anúncio oficial. "A decisão foi tomada após o organismo ser informado da existência de vários casos de COVID-19 no basquetebol profissional do Benfica. O clube informa também que foi decretado isolamento ao grupo de trabalho pelas autoridades de saúde", esclareceu o Benfica no site oficial.Recorde-se que no último jogo, na receção ao CAB Madeira, o Benfica não contou com dois jogadores que estavam em isolamento profilático: Travis Munnings e Dennis Clifford.