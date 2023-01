E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ovarense despediu-se da Taça Hugo dos Santos com uma derrota frente ao Sporting na final, mas, mesmo assim, Cristóvão Cordeiro era um capitão orgulhoso da prestação da sua equipa no final."Não é qualquer clube que se pode orgulhar de ter esta massa adepta. Esta Taça da Liga mostrou o objetivo da direção, da equipa e dos jogadores em estar de forma mais regular nestes momentos. Não existem vitórias morais, mas temos de nos agarrar às coisas boas que fizemos. Conseguimos competir, agora só temos de aprender a não sermos surpreendidos da forma como fomos. Estarmos na final é um bom sinal, mas não é por termos feito esta campanha que somos candidatos ao título. Temos de ter os pés assentes no chão e continuar a trabalhar", vincou.