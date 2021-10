Delonte West detido após estar a consumir álcool na rua

Delonte West foi preso na noite desta terça-feira pela polícia de Boynton Beach, Flórida, segundo Scott Sutton, jornalista da WPTV.





De acordo com um relatório do caso, que a mesma fonte teve acesso, o antigo jogador de NBA, que representou Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, estava a dizer palavrões enquanto batia nas portas de vidro da esquadra. West tinha ainda nas mãos uma lata de cerveja e ainda uma garrafa de Vodka, ambas já abertas. West posou a bebida na calçada, mas colocou as mãos dentro das calças em frente aos polícias. Um deles atingiu mesmo o antigo jogador com um taser.O relatório policial dá conta de que West cheirava a álcool e estava a falar de forma lenta e arrastada. Para piorar a situação, quando o tentaram prender, West "continuou a ser mal-educado, dizia palavrões e tinha discursos obscuros".Delonte West foi libertado esta manhã sob fiança, mas não se livra das acusações de resistência a um polícia sem violência e de estar a consumir bebidas alcoólicas na rua.