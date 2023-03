Dérbi anima nova fase

A 2ª fase da Liga Betclic (Grupo A) inicia-se hoje, com a receção do FC Porto à Ovarense, mas o prato forte da jornada é amanhã, com um aliciante dérbi Sporting-Benfica. O extremo angolano do Sporting, António Monteiro, quer ganhar todos os jogos desta fase, que permitirá desenhar o playoff: “Todos os jogos são decisivos e este é ainda mais importante porque pode dar a liderança.”

José Barbosa, base do Benfica, também mostra ambição: “ A s equipas estão em pé de igualdade, em boa forma, mas o Benfica entra em todas as competições para vencer.” *