Dérbi na Luz para ver quem manda na Liga

O braço de ferro pela conquista da 2ª fase da Liga Betclic prossegue hoje, com o dérbi na Luz entre Benfica (1º) e Sporting (2º), que vai valer a liderança no Grupo A, mas com o FC Porto (3º) – tem visita difícil a Ovar –, à espreita, já que tem os mesmos pontos dos rivais de Lisboa. “Isto vai ser até ao final para obter a melhor classificação para o playoff. Este jogo assume um carácter muito importante”, destacou Norberto Alves, técnico das águias.





“ A liderança é um objetivo comum às três equipas. Podemos colocar-nos numa boa posição ou não, mas nunca será definitiva”, sublinhou, por sua vez, Pedro Nuno, treinador da equipa leonina.