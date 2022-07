Detida na Rússia, Brittney Griner foi 'estrela' do All Star Game da WNBA

A ausente Brittney Griner, detida na Rússia, foi a grande protagonista do 'All Star Game' da Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA), conquistado pela equipa A'ja Wilson face à de Breanna Stewart, com um triunfo por 134-112.



Na Wintrust Arena, em Chicago, o número 42 de Griner e o seu nome esteve nas camisolas de todas as jogadoras no aquecimento e também em toda a segunda parte, perante o olhar de Cherelle Griner, esposa da jogadora, que assistiu ao jogo na primeira fila.

Um dos momentos mais emocionantes da tarde foi quando o nome de Griner foi mencionado antes do início do encontro, o que aconteceu porque a basquetebolista das Phoenix Mercury foi eleita de forma honorífica para o 'All Star Game' pela WNBA.

Brittney Griner, de 31 anos, bicampeã mundial e olímpica pelo seu país, foi presa em fevereiro no aeroporto Sheremétevo, em Moscovo, depois de funcionários da alfândega terem encontrado óleo de canábis entre os seus pertences.

A basquetebolista foi presa por tráfico de drogas e na quinta-feira declarou-se culpada dos crimes relacionados com tráfico de droga, durante o julgamento que decorre na Rússia, onde está em prisão preventiva desde fevereiro. "Pretendo declarar-me culpada de todas as acusações", disse Griner, assinalando que "não tinha intenção de violar as leis russas" e explicando que a situação foi motivada por descuido e pressa no momento de preparar as malas para sair da Rússia.

A 'estrela' dos Phoenix Mercury, de 31 anos, responde em julgamento desde a semana passada e incorre numa pena de prisão que pode atingir os 10 anos.

A Casa Branca defendeu, posteriormente, que a admissão de culpa da basquetebolista não altera a intenção de trazer a atleta da Rússia para os Estados Unidos. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer a Brittney Griner de volta para casa a salvo", afirmou a porta-viz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Quanto ao jogo, a equipa de A'ja Wilson (Las Vegas Aces) triunfou e Kelsey Plum, da mesma equipa, foi eleita a 'Jogadora Mais Valiosa' (MVP), depois de somar 30 pontos (12 em 18 nos 'tiros' de campo), dois ressaltos e três assistências.

O encontro serviu também de homenagem a Sue Bird (Seattle Storm) e Sylvia Fowles (Minnesota Lynx), que se vão retirar no final da presente temporada.