Diogo Runge regressa ao FC Porto

O poste Diogo Runge é o primeiro reforço do FC Porto para 2022/23, depois de ter acumulado empréstimos na temporada passada ao serviço de Ovarense e Maia Basket, anunciaram esta terça-feira os vice-campeões nacionais de basquetebol.

"Estou muito satisfeito com a renovação, porque me deram mais uma oportunidade para poder melhorar e evoluir num grande clube como o FC Porto. Acredito que temos uma equipa com muita qualidade e experiência que pode tornar os seus objetivos realidade", apontou o jogador, de 20 anos, em declarações ao site oficial dos dragões.

Diogo Runge somou médias de 8,6 pontos, 1,3 assistências e 4,8 ressaltos nos 12 jogos com o Maia Basket na 2.ª Divisão nacional, obtendo também quatro minutos de utilização na equipa principal da Ovarense, do escalão principal, e quatro partidas pelos sub-23.

"Estou com muitas expetativas para a nova época. Tendo estado lesionado e vivido uma época de altos e baixos, estou mais do que motivado e preparado para ajudar a equipa o máximo possível e garantir os objetivos do clube", concluiu o poste, que já representou a formação principal do FC Porto em 2020/21 e que é o primeiro reforço dos 'azuis e brancos' para 2022/23.

No domingo, os dragões tinham confirmado as renovações do base Francisco Amarante e do extremo Vladyslav Voytso, depois de Fernando Sá ter rendido o espanhol Moncho López, que concluiu um ciclo de 13 anos consecutivos no comando técnico do FC Porto.