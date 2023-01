Diogo Ventura e o triunfo na Taça Hugo dos Santos: «O nosso grupo tem fome de vencer»

Diogo Ventura deu voz à satisfação do plantel do Sporting após a vitória por 79-71 frente à Ovarense na final da Taça Hugo dos Santos.

"Encarámos esta final como todas as outras. Ouvimos muita gente dizer que podíamos ter a tarefa facilitada porque a Ovarense foi à final em vez do Benfica, mas encarámos o jogo como se fosse contra outra equipa qualquer. O nosso grupo tem fome de vencer e tem-se comportado bem nestes momentos, gostamos da adrenalina. A almofada da vantagem no início foi importante, até pela reação da Ovarense no final. É mais um título do Sporting!", disse, abordando ainda o facto de ser um dos jogadores que está no clube desde o regresso da modalidade: "São quatro jogadores que estão desde 2019 - eu, o Diogo Araújo, o Travante Williams e o João Fernandes. Ganhámos oito dos 11 troféus desde essa altura e sentimos que o grupo está talhado para estes momentos. Há mérito da direção porque a equipa foi sofrendo mudanças, mas temos potencial para ganhar ainda mais".