«Disse que íamos ganhar por 20 ao FC Porto»: Romdhane antes do título do Benfica no Dragão

Makram Ben Romdhane vai prosseguir no Benfica, confirmando a notícia avançada por Record . Foi o próprio internacional tunisino a deixar a garantia, numa entrevista ao jornal do clube, onde abordou vários aspetos da temporada passada, que acabou com o título de campeão nacional.Entre eles, os acontecimentos que mediaram o jogo 3 e 4 da final do playoff da Liga Betclic, ambos no Dragão Arena. As águias perderam a terceira partida diante do FC Porto e, ainda no balneário, Romdhane usou da palavra para incentivar os seus colegas a darem mais. Um discurso que agora explicou. "Estava zangado, acreditava que a equipa merecia mais. Por pequenas coisas, perdemos demasiados troféus, e disse a toda a gente que não estava disposto a perder mais um. Perdemos o jogo 3 porque não fomos para ganhar, apresentámo-nos sem energia, demos-lhes a chance de vencerem. Depois de perdermos um encontro, temos de estar mais positivos. Disse-lhes que o que lá vai, lá vai, que queria ver rostos alegres, que só tínhamos perdido um jogo", confessou o extremo/poste na entrevista.Depois, veio a premonição. "No treino seguinte, disse ao treinador que íamos ganhar por 20. Perguntou-me como é que eu sabia e respondi: 'conheço os rapazes e vejo nas suas caras que estão mesmo focados e motivados. Sabemos que cometemos erros e vamos repará-los juntos'", contou Romdhane. Recorde-se que o Benfica acabaria por derrotar o FC Porto no jogo 4, por 27 pontos de diferença (63-91), fechando assim a série em 3-1.Entre elogios ao clube, equipa e cidade, Romdhane falou então do futuro, que passará pela Luz: "É um grande prazer continuar na próxima temporada. (...) O clube vive de títulos e precisamos de repeti-lo na próxima época. Neste ano disputámos todas as finais e perdemos duas, no próximo espero ganhar todas, com a equipa mais forte, e jogar no nível mais alto do basquetebol europeu."