É preciso levar a calculadora

Sporting e FC Porto disputam hoje a derradeira jornada da fase de grupos da FIBA Europe Cup e, em ambos os casos, há ainda contas para fazer, por isso o melhor mesmo é levar a calculadora para os pavilhões!

O cenário mais tenso será no João Rocha. No Grupo A, os leões chegam à última ronda no terceiro posto e precisam obrigatoriamente de vencer os búlgaros do Balkan Botevgrad (já apurados e com o primeiro lugar garantido) mas pode não chegar. A equipa de Pedro Nuno vai ter de ficar à espera depois de uma conjugação favorável de resultados nos outros grupos, para saber se conseguiu entrar no lote dos seis melhores segundos classificados que dão acesso à 2ª fase. "Nós vamos estar aqui para os contrariar e estamos extremamente confiantes disso para conseguir a vitória. Esperemos que seja suficiente para passar à próxima fase", disse Diogo Ventura.

Já o FC Porto joga na Turquia frente ao Manisa, num duelo de líderes do Grupo E. Uma vitória garante logo o apuramento. "Podemos passar também em 2º, com duas ou três vitórias, dependendo do outro jogo do grupo", explicou o técnico Fernando Sá, que lamentou a ausência dos lesionados Max Landis, Phil Fayne e Miguel Maria.