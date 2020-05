O documentário 'The Last Dance', que está a ser exibido na Netflix, tem passado muitas vezes uma imagem controversa de Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Como se não bastasse, o escritor Sam Smith alimentou ainda mais a polémica, dizendo que a antiga estrela levava os seus companheiros de equipa ao limite, muitas vezes com táticas pouco comuns.





O autor do livro 'The Jordan Rules' revelou que Jordan não deixava que Horace Grant (antigo companheiro de equipa nos Chicago Bulls) comesse se jogasse mal. "Os jogadores vieram ter comigo ao longo dos anos e disseram: 'Você sabe o que ele fez? O Jordan não deixava que Horace Grant comesse no avião se achasse que ele tinha feito um mau jogo'", contou o escritor, à CBS, deixando no ar uma pretensa frase de Jordan na altura: "'Não o alimentem. Ele não merece'", terá dito.Sam Smith conta que as suas fontes pediram anonimato. "Eles queriam que eu escrevesse o livro, mas preferiam não ser citados. No fundo, não podiam dizer isso de alguém como Michael Jordan", sublinhou.