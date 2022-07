Estrela da NBA treina na Luz

Ponto prévio: esta não é uma peça sobre um reforço para o basquetebol do Benfica. Mas se fosse, certamente que os encarnados ficariam bem servidos. O poste espanhol Serge Ibaka, dos Milwaukee Bucks, esteve ontem a treinar no Pavilhão da Luz. A temporada da NBA só arranca a 18 de outubro, mas os jogadores já começam a preparar o aspeto físico, de forma a arrancar a nova época na melhor forma. A fotografia de Serge Ibaka na casa do Benfica foi partilhada por Michael DeHaven, um treinador da Universidade de Miami que está a trabalhar com o jogador.

Serge Ibaka, de 32 anos e 2,08m, sagrou-se campeão em 2019 ao serviço dos Toronto Raptors. Foi uma peça fulcral na caminhada até ao título inédito da equipa canadiana, que bateu na final os Golden State Warriors (4-2). Viria a terminar essa temporada com uma média de 15 pontos.

Nascido em Brazzaville, no Congo, mas naturalizado espanhol, o gigante dos Bucks é um dos melhores defensores da liga norte-americana de basquetebol. É o segundo jogador com mais desarmes de lançamento (1.752) entre os jogadores da NBA na atualidade, apenas atrás do poste Dwight Howard (2.228).