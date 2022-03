Estrela da WNBA presa na Rússia incorre numa pena de 5 anos num campo de trabalho

Brittney Griner, a estrela das Phoenix Mercury que joga na Rússia durante o período da época em que não há WNBA, está sujeita a uma pena de cinco anos num campo de trabalho, segundo revelou um especialista em direito russo. A jogadora foi presa no mês passado num aeroporto de Moscovo com óleo de marijuana na bagagem e vai ficar detida pelo menos até ao dia 18 de maio.As autoridades norte-americanas estavam muito preocupadas com a condição física de Griner, bem como com o facto de as autoridades russas poderem usar este caso para pressionar os Estados Unidos por causa da guerra na Ucrânia.Os diplomatas dos Estados Unidos no país não conseguiram autorização para visitar a atleta, mas o Departamento de Estado, entretanto, informou que já fez uma visita à jogadora natural do Texas."Pudemos avaliar a sua condição física e vamos continuar a trabalhar de perto com a equipa legal e com os seus advogados, para que seja tratada de forma justa", explicou Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, à CNN. "O nosso oficial encontrou a Brittney Griner em boa condição física e vamos continuar a fazer o que for possível para se seja tratada de forma justa neste processo."Um especialista em direito russo da Universidade de Illinois explicou que a basquetebolista incorre numa pena pesada. "Falamos de cinco anos num campo de trabalho. Preocupa-me o facto a manterem detida antes do julgamento", explicou Peter Maggs.Ainda não há uma data marcada para o julgamento.