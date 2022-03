Estrela do basquetebol feminino dos EUA está presa na Rússia e ninguém sabe dela

Brittney Griner, estrela do basquetebol feminino do Estados Unidos, foi detida há três semanas na Rússia, depois de ter sido apanhada com óleo de cannabis num aeroporto perto de Moscovo, mas ninguém do seu país consegue agora contactar com ela.A Casa Branca e o Departamento de Estado norte-americano fazem de tudo para repatriar Brittney, mas a verdade é que ninguém sequer conseguiu falar com a jogadora. "Penso que é realmente pouco usual não termos acesso a ela através da nossa embaixada ou dos nossos serviços consulares. O sistema criminal da Rússia é diferente do nosso, muito opaco. Não sabemos exatamente onde o processo dela está. São três semanas de detenção e isto é extremamente preocupante", disse o congressista americano Colin Allred, em declarações à ESPN.As preocupações aumentam numa fase em que a Rússia está a ser alvo de inúmeras sanções, incluindo dos Estados Unidos, depois da invasão à Ucrânia, e os norte-americanos temem que os russos usem a situação da atleta como trunfo diplomático contra os Estados Unidos.A jogadora foi detida a 17 de fevereiro, uma semana antes da invasão à Ucrânia. Na Rússia este tipo crimes pode levar a 10 anos de prisão em caso de condenação.Griner joga nas Phoenix Mercury, mas de há seis anos a esta parte também joga por uma equipa russa, o UMMC Ekaterinburg, nos meses em que a WNBA não tem jogos.