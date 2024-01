Eugénio Rodrigues e a derrota do Benfica com o GDESSA: «Foi um misto de emoções»

As declarações de Eugénio Rodrigues, treinador da equipa feminina de basquetebol do Benfica, após a derrota das águias (55-59) diante do GDESSA na final da Taça Federação, encontro que se disputou este domingo no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, em Aveiro.





"Este jogo foi um misto de emoções. Por um lado, estou satisfeito, porque o trabalho de reconstrução que temos feito está no bom caminho. Estamos bem melhor do que há algumas semanas. Termos a capacidade para vencer o atual primeiro classificado da Liga e disputar esta final com o segundo classificado da prova e campeão nacional em título, demonstra a nossa qualidade e confere esperança no futuro. Por outro lado, estou triste, porque fomos competitivos, até poderíamos ter vencido. Devíamos ter sido mais ofensivos e agressivos, porque houve algumas decisões de arbitragem com as quais não estive de acordo", começou por dizer o técnico das encarnadas, antes de indicar o caminho para o futuro: "Defensivamente, estamos bem, mas na parte ofensiva ainda há trabalho pela frente. Temos de ter a capacidade de sermos mais organizados no ataque".