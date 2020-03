Ex-basquetebolista espanhol teve alta: «Redescobri sabores de infância como os iogurtes Danone»

Alfonso Reyes, presidente da Associação de Basquetebolistas Profissais, deixou o hospital Puerta de Hierro de Madrid depois de uns dias de internamento por causa do coronavírus. O ex-basquetebolista espanhol, que fez um relato da luta que estava a travar contra o coronavírus desde o primeiro dia em que teve sintomas, deixou mensagens de agradecimento e revelou que volta a casa com "oito quilos a menos".





"Deram-me alta. Obrigado a todos que me tiveram no pensamento, transmitindo-me força e ânimo. Muito obrigado também a todos os profissionais de saúde pelo cuidado. São um fenómeno", escreveu no Twitter.Alfonso Reyes detalhou como foi o seu caso: "Não cheguei a perder o paladar e o meu estômago é à prova de balas, não tive diarreia com a medicação".Horas antes de sair, o ex-jogador revelou: "A minha estadia no hospital devolveu-me recordações de infância como os iogurtes Danone de sabores"."Agora eu quero dois donuts, a dúvida é se são simples ou com chocolate por cima. Dois de cada, e também não há problema".