Ex-Benfica reforça basquetebol do Sporting

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, mais um reforço para a sua equipa de basquetebol. Trata-se de Marko Loncovic, poste de 31 anos, com 2,00 metros, que representou nas últimas duas épocas a AD Galomar. Chega ao Sporting, naquele que considera um grande salto na sua carreira."O Sporting é o maior clube em Portugal e tem sempre os objetivos mais altos. Eu também tenho objetivos altos na vida e foi isso que me fez aceitar, para ajudar o Sporting", disse, em declarações à Sporting TV, o jogador que no seu currículo tem dois títulos nacionais, em 2016/17 e 2018/19, primeiro pelo Benfica e depois pela Oliveirense."Desde o regresso que o Sporting tem sido a equipa mais dominante e tenho acompanhado sempre. Estou muito feliz por fazer parte desta família", sublinhou o jogador nascido no Montenegro, mas que possui nacionalidade portuguesa.No leão, o poste vai encontrar alguns elementos bem conhecidos, como Ricardo Monteiro, Diogo Araújo e Travante Williajms, com os quais partilhou balneário no Illiabum, em 2017/18. O novo leão tem a certeza que todos os elementos do plantel "têm mentalidade de vencedor e quando se trabalha duro e se acredita tudo é possível".A fechar, o poste nascido nos Balcãs, que acumula ainda passagens pelo BC Barcelos e V. Guimarães, deixou uma mensagem aos sportinguistas: "Estou muito ansioso por jogar em frente aos adeptos do Sporting [...]. Quem nos vier apoiar vai divertir-se muito".