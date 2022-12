Ex-leão DJ Fenner ruma à Polónia

Os polacos do Suzuki Arka Gdynia anunciaram a contratação de DJ Fenner, base norte-americano que sai assim do Sporting, depois de um alegado desentendimento com Travante Williams que os leões nunca confirmaram nem desmentiram oficialmente."O clube tem o prazer de anunciar a contratação de um novo jogador. DJ Fenner, norte-americano de de 29 anos, com 1.98 metros de altura. Bem-vindo a bordo!", escreveu o clube na sua página oficial.