Ex-leão Ivica Radic apresentado no campeão polaco

No dia seguinte a ter rescindido com o Sporting por mútuo acordo devido uma proposta irrecusável, o poste croata Ivica Radic foi apresentado esta terça-feira no campeão polaco Trefl Sopot, onde vai reencontrar o antigo treinador Zan Tabak.Ivica Radic assinou contrato até ao final da temporada.