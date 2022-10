Exigência máxima para o Benfica na Champions

Hoje é um autêntico dia de Champions na Luz. Antes do pontapé de saída no futebol diante a Juventus (20h00), o Benfica estreia-se (17h30) nos jogos em casa na Liga dos Campeões de basquetebol frente aos espanhóis do BAXI Manresa, que disputaram a final da prova na época transata (perderiam com o Lenovo Tenerife). É , portanto, neste contexto de exigência máxima que as águias querem continuar a brilhar no Grupo F, depois de terem ganho os dois duelos disputados fora de portas.

“O Manresa é, possivelmente, a equipa mais forte do nosso grupo. Foi o finalista vencido da época passada, é uma equipa muito rápida, que aposta num jogo de contra-ataque. A nossa transição defensiva vai ter de ser muito bem feita. Teremos de gerir e controlar a posse de bola, não cometer turnovers e saber jogar com uma equipa que tem o segundo treinador [Pedro Martínez] com mais vitórias na história da Liga ACB. É ainda uma equipa que defende muito bem, será um duelo que vai obrigar-nos a jogar ao nosso melhor nível, mas acreditamos que podemos vencer”, atirou Norberto Alves, que vai orientar o Benfica no 7º jogo no mês de outubro: “ Cansaço? Aqui não é um sítio onde arranjamos desculpas, mas sim soluções para ganhar. Já sabíamos que ia ser assim. Nós queremos andar na Europa e a ganhar, deixando a nossa imagem. É bom estar na Europa”, garantiu o técnico das águias, que comanda a equipa que lidera o ranking de mais roubos de bola (27) após duas jornadas.

Do lado do Manresa, que ocupa o 16º posto da mediática Liga ACB (uma vitória e três derrotas) e que também venceu os primeiros dois duelos na Champions, há dois atletas que têm estado em destaque: o norte-americano Jerrick Harding e o argentino Juampi Vaulet. E será apenas a segunda vez que os catalães visitam Portugal, depois de terem ganho à Ovarense em 1997 na extinta Korac Cup.