Favoritos começam Liga Placard fora de portas

O sorteio da Liga Placard realizou-se esta terça-feira, ditando que os quatro favoritos à conquista do título, FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense, vão arrancar o campeonato fora de portas.





Num sorteio realizado na sede da FPB, os dragões liderados por Moncho López ficaram a saber que arrancarão a prova no reduto do CD Póvoa ou Académica, equipas da Proliga que vão disputar entre 3 e 5 de setembro a vaga na elite.Já o Benfica, orientado por Carlos Lisboa, vai iniciar a prova no terreno do CAB Madeira. Os leões, de Luís Magalhães, que estavam no primeiro lugar antes da interrupção do campeonato 2019/20 devido à Covid-19, medem forças frente ao Galitos, em Aveiro. Quanto à Oliveirense, de Norberto Alves, defronta a Ovarense, em Ovar, no começo da competição.V. Guimarães-BarreirenseCD Póvoa/Académica-FC PortoImortal-LusitâniaCAB Madeira-BenficaMaia Basket-EsgueiraGalitos-SportingOvarense-Oliveirense