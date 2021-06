FC Porto anuncia continuidade no campeonato de basquetebol mas impõe condições

O FC Porto anunciou esta segunda-feira, após reunião extraordinária da direção, a decisão de continuar a disputar o campeonato nacional de basquetebol, ainda que no seu comunicado deixe a ameaça de não comparecer nos encontros que tenham como árbitros que estiveram na final do playoff da presente temporada. Em causa estão as decisões do quinto encontro da final, no qual os dragões se consideram prejudicados, e que levaram mesmo à ameaça de acabar com a modalidade.





"Tendo em conta a gravidade dos erros de arbitragem cometidos em prejuízo do FC Porto no quinto jogo dessa final, e considerando o impacto que esses erros tiveram na atribuição do título campeão nacional, a direção decidiu que na próxima temporada o FC Porto não comparecerá em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol", pode ler-se na nota emitida pelos dragões."A Direção do FC Porto reuniu hoje, extraordinariamente, para deliberar sobre o futuro da secção de basquetebol, na sequência dos graves acontecimentos que marcaram a final do Playoff do campeonato nacional da modalidade.Tendo em conta a gravidade dos erros de arbitragem cometidos em prejuízo do FC Porto no quinto jogo dessa final, e considerando o impacto que esses erros tiveram na atribuição do título campeão nacional, a Direção decidiu que na próxima temporada o FC Porto não comparecerá em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol.Esta deliberação foi tomada levando em consideração a tradição da modalidade no clube, os seus adeptos e o comportamento de todo o plantel e equipa técnica em defesa dos superiores interesses do FC Porto.A Direção do FC Porto"