FC Porto anuncia Fernando Sá como novo treinador

O FC Porto anunciou Fernando Sá como novo treinador de basquetebol,. O técnico português de 52 anos, sucede a Moncho López no cargo e regressa ao Dragão onde foi jogador e capitão de equipa.Fernando Sá assina um contrato válido até junho de 2024 com grandes expectativas depois de ter treinador o V. Guimarães entre 2006 e 2018."Sinto-me muito bem em regressar a casa. Estou extremamente motivado, espero que seja uma aposta do clube. Estou convencido de que as coisas têm tudo para caminhar no sentido correto, sinto bastante união em todos os setores e é um excelente início para as coisas poderem correr bem. Pressão neste momento não sinto, mas se vier a sentir é bom porque gosto de trabalhar sob pressão. Tenho alguns objetivos pessoais e coletivos: a nível pessoal, gostava que este pavilhão começasse a ter mais gente a ver basquetebol, que no final da época eu e os jogadores estejamos num patamar superior e se, ao mesmo tempo, o Museu tiver alguns títulos nacionais, é muito bom porque é o que todos desejamos para o clube. O que reflete o nosso trabalho é a evolução dos jogadores e espero que os jogadores, quando as épocas terminarem, consigam estar melhor para que isso nos leve a objetivos mais altos a nível nacional e internacional", revelou nas primeiras declarações como treinador dos portistas transcritas no site do FC Porto.