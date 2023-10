FC Porto bate Nevezis e fica mais perto da fase de grupos da FIBA Europe Cup

O FC Porto entrou esta terça-feira com uma vitória frente aos lituanos do Nevezis, por 100-84, no torneio de apuramento para a fase de grupos da FIBA Europe Cup.Na Turquia, os dragões lideraram todos os períodos (25-23, 13-12, 32-24 e 30-25), ficando agora a um triunfo frente aos locais Manisa na quinta-feira de juntar-se ao Sporting na fase de grupos da FIBA Europe Cup.A nível individual, Max Landis brilhou com 31 pontos, 2 ressaltos, 1 assistência e 3 roubos de bola, mas lesionou-se no pé direito a 17 segundos do final, após converter um triplo, e teve de sair em braços para o balneário, em lágrimas. Mais tarde, o FC Porto confirmou o pior cenário para o base norte-americano de 30 anos: rotura do tendão de Aquiles.