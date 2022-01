FC Porto bate Póvoa e sobe ao 2.º lugar da Liga

Com o dérbi da Liga Betclic que estava agendado para hoje a ser adiado devido a casos de Covid-19 no plantel do Benfica, o FC Porto subiu ontem provisoriamente ao 2º lugar, depois de receber e vencer o Póvoa por 82-55.

Num jogo praticamente de sentido único, Max Landis, com 20 pontos, e Francisco Amarante, com 19, guiaram os dragões para um triunfo tranquilo diante da equipa sensação da Liga Betclic, mas que não teve argumentos para travar o adversário, ainda que fique o sabor da ‘vitória’ no segundo parcial (19-14).

“O segundo período não foi bem jogado, mas foi um jogo tranquilo”, reconheceu o técnico portista Monchó Lopez, referindo que foi um bom jogo para dar “minutos a atletas que vinham jogando menos”.

Segue-se, no próximo fim de semana, a Taça Hugo dos Santos, com o FC Porto a iniciar a defesa do troféu diante do Sporting.