O jogo em atraso da 2.ª jornada da fase regular da Liga Betclic, realizado este domingo, foi mais um passeio para o FC Porto, que venceu (88-75) na receção ao Portimonense e fez o pleno de oito vitórias na competição.Os dragões subiram ao 2.º lugar e ultrapassaram o Benfica, ameaçando, com um jogo a menos por disputar, a liderança do Sporting, que tem um ponto a mais.A partida do Dragão Arena teve sentido único, pois a turma da Invicta dominou desde o primeiro período, não permitindo quaisquer veleidades ao adversário, subjugado nos três primeiros parciais, por 21-19, 18-15, 34-15.Só no último quarto o Portimonense teve uma maior iniciativa, mas sem fazer perigar o triunfo do FC Porto, que teve como maior trunfo Aaron Harrison, a conseguir 22 pontos, 2 ressaltos, 1 assistência e 2 roubos de bola.Veja a ficha aqui.