FC Porto focado frente ao Bilbao: «Se dermos o nosso melhor, podemos competir com qualquer um»

O base holandês Charlon Kloof, de 33 anos, quer prolongar o bom momento do FC Porto, invicto na Liga Betclic, apurado para os 'quartos' da Taça e já com uma vitória no Grupo K da segunda fase da FIBA Europe Cup. O próximo adversário são os bascos do Bilbao Basket (hoje, às 20h00 no Dragão Arena) e a turma da Invicta não quer falhar. "Mostrámos muito caráter, conseguimos o primeiro triunfo. Ficámos satisfeitos. Agora, é mais um jogo contra uma boa equipa, com quem queremos limitar os erros. Se dermos o nosso melhor, podemos competir com qualquer um. Estamos focados em nós", disse Kloof, ao site dos dragões.

Já o Sporting, com uma vitória no Grupo L, recebe amanhã (19h30) os turcos do Bahcesehir.