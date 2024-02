FC Porto joga apuramento na FIBA Europe Cup

O FC Porto joga hoje (20h) a sua continuidade na FIBA Europe Cup, recebendo na última jornada do Grupo K os alemães do Göttingen, sendo obrigado a vencer para assegurar o 2º lugar, que garante a passagem à próxima fase. O extremo dos portistas, Tanner Omlid, disse aos canais do clube que a equipa está preparada e confiante: "Vai ser um grande jogo com grande adversário. Vamos estar focados nos 40 minutos, temos de responder às ofensivas do opositor e não podemos permitir lançamentos fáceis ."